СМИ: «Война между Церковью и Пашиняном переходит на новый этап»

«Война, объявленная Николом Пашиняном против Церкви и Католикоса, перешла на новый этап: после длительного молчания духовенство перешло к контратаке. После заявления Пашиняна о штурме Патриархата в последние дни представители церкви, пока еще иеромонахи, по очереди снимают видео со двора Первопрестольного Святого Эчмиадзина и выступают в поддержку Католикоса, критикуют объявленную властями кампанию».

Об этом пишет газета «Грапарак».

«Тот, кто отвергает имя Католикоса, отвергает свое крещение», - заявил иерей Арарат Погосян. «Армянский патриарх не административное, а симоличное лицо, избранный и благословенный Господом духовный лидер.

Поэтому любое проявление неуважения к его личности или авторитету воспринимается как неуважение не только к католикосу, но и к церкви, армянской нации, а также Господу. В подобных обстоятельствах Библия категорически осуждает любое преднамеренное слово или деяние в отношении рукоположенного представителя духовенства.

А архиепископ Татева сказал: «Человек, принимавшийся в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, не может предавать Святой Эчмиадзин… Его Святейшество — не католикос властей, он Католикос всех армян».

По нашим данным, представители Церкви будут снимать и публиковать на своих страницах видео в ежедневном режиме, показывая, что Католикос пользуется поддержкой духовенства, а кампания властей удостоится пропорционального противостояния.

А вечером было опубликовано заявление духовенства, в котором осуждались нападения на Его Святейшество, арест Микаэла Аджапаяна и выражалась «сыновняя поддержка Армянскому Патриарху», - пишет «Грапарак».