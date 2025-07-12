В Бейлагане задержаны 9 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками Бейлаганского РУП задержан Эльмаддин Садыгов, подозреваемый в культивации наркотических растений.

В ходе проверки по адресу его проживания обнаружено 16 кустов конопли и марихуаны, выращенных агротехническими методами.

Помимо этого, сотрудниками полиции в данном районе также задержаны еще 8 человек, подозреваемых в совершении наркопреступлений. Решением суда в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста.