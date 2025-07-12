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В Армении подскочили цены на сжиженный газ

First News Media09:45 - Сегодня
В Армении подскочили цены на сжиженный газ

Свыше 100 цистерн с сжиженным газом, направлявшихся в Армению, застряли в Грузии и не смогли пересечь границу.

Проблема возникла два-три дня назад, однако уже спровоцировала скачок цен на автогаз на армянских АЗС.

Источники Sputnik Армения сообщают, что грузовики пересекли КПП «Ларс» и, как обычно, следовали транзитом через Грузию. Обычно транспорт с опасными грузами, включая сжиженный газ, проходит границу в приоритетном порядке из-за требований безопасности: давление в баллонах зависит от температуры (например, у пропана при 20 °C — около 8 бар, при 40 °C — до 13 бар).

Однако на этот раз армянские фуры с цистернами направили на таможенный терминал GEZi без объяснения причин. Один из источников сообщил, что давление в емкостях уже достигло 11 бар, и длительная задержка может привести к риску разрыва — критическим считается уровень 13 бар и выше.

По информации, на армянском рынке дефицита сжиженного газа нет, и цена закупки в России не изменилась.

Тем не менее розничная цена на АЗС за несколько дней выросла со 120 до 160 драмов за литр. Предполагается, что часть поставщиков воспользовалась ситуацией для спекуляций.

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