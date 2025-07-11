С начала конфликта Азербайджан оказал Украине помощь на $42 млн

Азербайджан оказал Украине гуманитарную и восстановительную помощь на общую сумму в 42 миллиона долларов США.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчына Рефиева, сделанное на Конференции по восстановлению Украины.

В своем выступлении замминистра подчеркнул, что Азербайджан стал одной из первых стран, направивших гуманитарную помощь Украине с началом кризиса. В рамках этой помощи предоставлены лекарственные средства, продовольствие, электрооборудование и другие необходимые ресурсы. Поддержка также охватывает проекты по восстановлению и реконструкции пострадавшей инфраструктуры.

Замминистра выразил сожаление в связи с тяжелыми гуманитарными последствиями продолжающегося конфликта.

Отдельное внимание было уделено помощи украинским детям, пострадавшим от войны. Отмечено, что число детей, прошедших медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в рамках азербайджанской программы, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом и составило 330 человек.

В рамках конференции Ялчын Рефиев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины Андрием Сыбихой, в ходе которой состоялся обмен мнениями о будущих планах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Заместитель министра также провел двустороннюю встречу с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из многопланового стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. С удовлетворением было отмечено, что наряду с политическими и экономическими отношениями, наблюдается поступательное развитие культурно-гуманитарных связей, а сотрудничество между двумя странами носит образцовый характер.