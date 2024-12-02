Министерство науки и образования Азербайджана разрабатывает концепцию против буллинга

Отдел политики развития детей и молодежи Министерства науки и образования Азербайджана разрабатывает концепцию против буллинга. Преодоление существующих проблем, связанных с правами ребенка, - таково наше видение будущего.

Об этом заявил заведующий отделом Эльнур Алиев на конференции «Агрессивное поведение среди несовершеннолетних: буллинг».

По его словам, концепция предусматривает ряд направлений. «Нужно организовать специальные тренинги и семинары для родителей по этому вопросу. Разработка соответствующей политики и усиление мониторинга внутри школы также является одним из направлений концепции», - отметил Э.Алиев.