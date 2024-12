Азербайджан в 2025 году примет саммит ОЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на проходящем в иранском городе Мешхед 28-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом сообщается на странице МИД АР в социальной сети Х.

В частности, Дж.Байрамов рассказал о перспективах Азербайджана относительно развития секторального сотрудничества в рамках ОЭС в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, окружающей среды, транспорта и коммуникаций. Также он проинформировал участников встречи о будущих планах и проектах по обеспечению устойчивого роста и развития в регионе ОЭС в соответствии с «Видением ОЭС-2025».

Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun attended and addressed the 28th Meeting of the @eco_secretariat Council of Ministers held in #Mashhad , #Iran . Minister Bayramov spoke about the perspectives of Azerbaijan regarding sector-specific… pic.twitter.com/lRxZ5LZ4rV — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 3, 2024

Глава МИД Азербайджана поблагодарил Иран за председательство в организации в 2024 году, а также за организацию 28-го заседания Совета министров ОЭС и пожелал удачи Казахстану, который будет председательствовать в этой структуре в 2025 году.

Дж.Байрамов сообщил, что в следующем году Азербайджан намерен принять саммит ОЭС, при этом он довел до внимания сторон важность активного участия и вклада всех стран-членов в этом направлении.

Министр подчеркнул значимость стратегического документа «Видение ОЭС-2025», который основан на существующем экономическом потенциале государств-членов, устанавливает цели по борьбе с региональными вызовами в этом направлении и соответствует повестке дня устойчивого развития.

Он отметил важность деятельности в рамках ОЭС специализированных институтов в плане развития сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, инвестиции, транспорт, энергетическую безопасность, сельское хозяйство, туризм, охрану окружающей среды. Было подчеркнуто, что в Азербайджане будут действовать Исследовательский центр ОЭС и Центр чистой энергетики, в связи с чем необходимо подписать и ратифицировать их учредительные документы для обеспечения эффективности данных институтов.

Учитывая, что многие страны ОЭС не имеют выхода к морю, Дж.Байрамов подчеркнул важность коридора Север-Юг, Транскаспийского среднего коридора Восток-Запад, Цифрового Шелкового пути, модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также региональных транспортно-инфраструктурных проектов, которые свяжут Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана с его Восточно-Зангезурским экономическим районом через территорию Ирана.

Говоря о конференции COP29, которую Азербайджан принимал в прошлом месяце, и которая впервые прошла в регионе ОЭС, министр рассказал в том числе и о Бакинской финансовой цели, достигнутой в рамках COP29. Он отметил, что достигнутые договоренности являются важным поворотным моментом в борьбе с изменением климата.

Коснувшись региональных инициатив устойчивого развития, Байрамов выразил уверенность, что подписанное в рамках СОР29 соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана сыграет исключительную роль в обеспечении экономического развития и энергетической безопасности в регионе.

По итогам встречи был принят документ под названием «Мешхедское коммюнике».

На своей странице в социальной сети Х глава внешнеполитического ведомства Азербайджана относительно своего выступления на данном мероприятии отметил, что «на фоне текущих и возникающих региональных вызовов использование потенциала сотрудничества для достижения ощутимых результатов имеет решающее значение».

«Используя стратегические географические и геополитические особенности нашего региона, особенно в сфере транспорта и коммуникаций, Азербайджан играет решающую роль в повышении взаимосвязанности для обеспечения развития транспортной инфраструктуры и возможностей коридоров», - подчеркнул Дж.Байрамов.

In the margins of my working visit to #Mashhad, #Iran, I am pleased to address the 28th Meeting of the @eco_secretariat Council of Ministers.



Against the backdrop of current and emerging regional challenges, use of potential for cooperation to achieve tangible results is… pic.twitter.com/UfYoTZmu3c — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) December 3, 2024