Глава МИД Азербайджана выступил на заседании Совета министров стран ОЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на проходящем в иранском городе Мешхед 28-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом сообщается на странице МИД АР в социальной сети Х.

В частности, Дж.Байрамов рассказал о перспективах Азербайджана относительно развития секторального сотрудничества в рамках ОЭС в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, окружающей среды, транспорта и коммуникаций. Также он проинформировал участников встречи о будущих планах и проектах по обеспечению устойчивого роста и развития в регионе ОЭС в соответствии с Видением ОЭС 2025.

Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun attended and addressed the 28th Meeting of the @eco_secretariat Council of Ministers held in #Mashhad , #Iran . Minister Bayramov spoke about the perspectives of Azerbaijan regarding sector-specific… pic.twitter.com/lRxZ5LZ4rV — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 3, 2024

На своей странице в той же социальной сети глава внешнеполитического ведомства Азербайджана относительно своего выступления на данном мероприятии отметил, что «на фоне текущих и возникающих региональных вызовов использование потенциала сотрудничества для достижения ощутимых результатов имеет решающее значение».

«Используя стратегические географические и геополитические особенности нашего региона, особенно в сфере транспорта и коммуникаций, Азербайджан играет решающую роль в повышении взаимосвязанности для обеспечения развития транспортной инфраструктуры и возможностей коридоров», - подчеркнул Дж.Байрамов.

In the margins of my working visit to #Mashhad, #Iran, I am pleased to address the 28th Meeting of the @eco_secretariat Council of Ministers.



Against the backdrop of current and emerging regional challenges, use of potential for cooperation to achieve tangible results is… pic.twitter.com/UfYoTZmu3c — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) December 3, 2024