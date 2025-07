МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в американском штате Техас.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

«Мы глубоко опечалены большим количеством смертей и травм, вызванных наводнением в штате Техас, США. Мы выражаем искренние соболезнования правительству США и всем, кого коснулась эта трагедия», - говорится в публикации.

We are deeply saddened by many deaths and injuries as a result of flash floods that hit central #Texas, United States.



We express heartfelt condolences to the U.S. Government and all the people who affected by this tragedy.



We mourn the loss of lives and extend our thoughts… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 6, 2025