МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в американском штате Техас.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

«Мы глубоко опечалены большим количеством смертей и травм, вызванных наводнением в штате Техас, США. Мы выражаем искренние соболезнования правительству США и всем, кого коснулась эта трагедия», - говорится в публикации.