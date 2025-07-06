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МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Рустам Азимов15:45 - Сегодня
МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в американском штате Техас.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

«Мы глубоко опечалены большим количеством смертей и травм, вызванных наводнением в штате Техас, США. Мы выражаем искренние соболезнования правительству США и всем, кого коснулась эта трагедия», - говорится в публикации.

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