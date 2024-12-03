Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в доме родителей Вугара Гашимова - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Стало известно о состоянии родителей покойного гроссмейстера Вугара Гашимова, пострадавших в результате взрыва в частном доме в селе Новханы Абшеронского района.
Как сообщили в Сумгайытском медицинском центре, куда были госпитализированы пострадавшие, находящийся в реанимации 75-летний мужчина получил ожоги I, II и III степени лица и нижних конечностей.
У 65-летней матери покойного шахматиста диагностированы перелом левой бедренной кости и рана на левой руке.
Лечение продолжается, их состояние оценивается как тяжелое.
09:31
В частном жилом доме в селе Новханы Абшеронского района произошел взрыв.
По сообщению пресс-службы МЧС, в связи с этим на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска министерства.
В результате проведенных сотрудниками МЧС поисково-спасательных мероприятий из-под завалов были извлечены и спасены два человека.
По сообщению АПА, пострадавшие во время инцидента являются родителями покойного гроссмейстера Вугара Гашимова.