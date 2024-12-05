В США произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами - ОБНОВЛЕНО
После сильного землетрясения в Северной Калифорнии на западном побережье Соединенных Штатов объявили угрозу цунами.
Соответствующее уведомление выпустил Национальный центр предупреждения о цунами США.
Согласно информации, уведомление в силе для прибрежных районов Калифорнии и Орегона, включая Сан-Франциско. Предупреждение останется в силе от Давенпорта, штат Калифорния, до Дугласа/Лейн-Лайн, штат Орегон.
Геологическая служба США позднее сообщила об афтершоках, последовавших за основным толчком. Магнитуда самого сильного из них составила 4,2, эпицентр располагался в городке Петролия, округ Гумбольдт (Калифорния).
23:40
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в американском штате Калифорния.
Как передает ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.