Отпразднуйте незабываемый Новый год в Galaalti Hotel & SPA - ФОТО
Galaalti Hotel & SPA приглашает вас встретить Новый год с эксклюзивной программой праздничных развлечений и семейных мероприятий.
Специальное предложение для бронирований с 31 декабря по 1 января обещает незабываемый отдых.
Новогодняя программа включает:
- Живую музыку и танцевальные выступления.
- Захватывающий фейерверк.
- Викторины с призами для гостей.
- Интересные и волшебные шоу для детей.
- Выступление популярных артистов — группы Döngə и Турины Серви.
Специальное предложение 2+1:
Забронируйте номер на 2-х взрослых до 10 декабря и проживание 1 ребенка будет бесплатным.
Гости смогут насладиться:
- Роскошными номерами.
- Разнообразными ресторанами.
- СПА-процедурами.
- Доступом к крытым бассейнам и фитнес-центру.
Galaalti Hotel & SPA — это идеальное место для отдыха, восстановления сил и празднования Нового года с вашими близкими.
Забронируйте проживание уже сегодня и сделайте ваш Новый год незабываемым!
Для бронирования:
Посетите galaalti.az или позвоните по телефону +994 12 585 57 57.
О Galaalti Hotel & SPA
Galaalti Hotel & SPA — ведущий оздоровительный и релаксационный комплекс в Азербайджане, предлагающий роскошные номера, омолаживающие СПА-процедуры и уникальный сервис для идеального отдыха.
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