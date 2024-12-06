Отпразднуйте незабываемый Новый год в Galaalti Hotel & SPA - ФОТО

Galaalti Hotel & SPA приглашает вас встретить Новый год с эксклюзивной программой праздничных развлечений и семейных мероприятий.

Специальное предложение для бронирований с 31 декабря по 1 января обещает незабываемый отдых.

Новогодняя программа включает:

Живую музыку и танцевальные выступления.

Захватывающий фейерверк.

Викторины с призами для гостей.

Интересные и волшебные шоу для детей.

Выступление популярных артистов — группы Döngə и Турины Серви.

Специальное предложение 2+1:

Забронируйте номер на 2-х взрослых до 10 декабря и проживание 1 ребенка будет бесплатным.

Гости смогут насладиться:

Роскошными номерами.

Разнообразными ресторанами.

СПА-процедурами.

Доступом к крытым бассейнам и фитнес-центру.

Galaalti Hotel & SPA — это идеальное место для отдыха, восстановления сил и празднования Нового года с вашими близкими.

Забронируйте проживание уже сегодня и сделайте ваш Новый год незабываемым!

Для бронирования:

Посетите galaalti.az или позвоните по телефону +994 12 585 57 57.

О Galaalti Hotel & SPA

Galaalti Hotel & SPA — ведущий оздоровительный и релаксационный комплекс в Азербайджане, предлагающий роскошные номера, омолаживающие СПА-процедуры и уникальный сервис для идеального отдыха.

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