Народный артист: Государство что-то знает, раз приняло такое решение

Народный артист Гурбан Исмайылов поддержал решение о запрете хиджаба в школах и назвал недопустимым оскорбительное поведение в социальных сетях.

Он присоединился к аналогичным призывам деятелей искусства.

«Ведь в мечеть мы не можем войти в обуви, не так ли? Для мечети есть принятые правила религии, туда нельзя входить в шортах. Точно так же и государство приняло закон и решение для своей школы, что с хиджабом нельзя. Значит, государство что-то знает, раз приняло это решение. Могут быть моменты, которых мы не знаем», - сказал он.

По его словам, вопрос может быть решен просто и в рамках взаимопонимания.

«Ребенок может дойти до дверей школы в хиджабе, при входе снять его и положить в сумку, а затем пойти на урок. При выходе снова наденет хиджаб и уйдет. Здесь нет проблемы, которую стоило бы раздувать. Я так понимаю, что из-за этого вопроса нет никакой необходимости людям враждовать друг с другом», - отметил он.

Источник : redaktor.az