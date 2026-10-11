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Народный артист: Государство что-то знает, раз приняло такое решение

1news Lab22:50 - 11 / 10 / 2026
Народный артист: Государство что-то знает, раз приняло такое решение

Народный артист Гурбан Исмайылов поддержал решение о запрете хиджаба в школах и назвал недопустимым оскорбительное поведение в социальных сетях.

Он присоединился к аналогичным призывам деятелей искусства.

«Ведь в мечеть мы не можем войти в обуви, не так ли? Для мечети есть принятые правила религии, туда нельзя входить в шортах. Точно так же и государство приняло закон и решение для своей школы, что с хиджабом нельзя. Значит, государство что-то знает, раз приняло это решение. Могут быть моменты, которых мы не знаем», - сказал он.

По его словам, вопрос может быть решен просто и в рамках взаимопонимания.

«Ребенок может дойти до дверей школы в хиджабе, при входе снять его и положить в сумку, а затем пойти на урок. При выходе снова наденет хиджаб и уйдет. Здесь нет проблемы, которую стоило бы раздувать. Я так понимаю, что из-за этого вопроса нет никакой необходимости людям враждовать друг с другом», - отметил он.

Источник : redaktor.az

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