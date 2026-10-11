Шафаг Мехралиева: Школа - храм знаний, а не религиозный храм

Право ребенка на образование имеет приоритет над религиозным выбором родителей, заявила директор программы Коммуникаций and Цифровых медиа в Университете ADA, член Наблюдательного совета Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики Шафаг Мехралиева. По ее словам, главная обязанность родителей в Азербайджане - обеспечить обязательное образование ребенка, независимо от религиозной идентичности семьи.

Об этом она написала на своей странице в Facebook на фоне обсуждения темы школьной формы.

Ш. Мехралиева отметила, что устойчивая национальная политика должна строиться на четкой основе, которая уравновешивает законодательные опоры и местный контекст. По ее словам, обращаться к опыту других стран полезно, однако копирование без адаптации к местным условиям редко дает хороший результат, а главное преимущество независимости в том, что политика не переносится извне, а создается в соответствии с целями народа.

Она указала, что два фундаментальных права ребенка в азербайджанском законодательстве - право на образование и право на религиозную свободу - одновременно дополняют друг друга и время от времени приводят к правовым и социальным коллизиям. Речь идет о лице до 18 лет, не обладающем полной дееспособностью, права которого представляют родители или опекуны.

По ее словам, право на образование является базой для развития личности, интеграции в общество и возможности пользоваться в будущем всеми остальными правами - религиозной свободой, политическими, гражданскими и социальными. Право на религиозную свободу включает выбор религии, ее смену или отказ от веры, но применительно к детям превращается в выбор родителей воспитывать ребенка в соответствии со своими религиозными или философскими убеждениями.

Именно здесь, отметила Ш. Мехралиева, воля родителей может столкнуться с обязательством государства: родители по религиозным мотивам могут отказываться отправлять детей в школу или освобождать их от отдельных предметов - биологии, полового воспитания, физкультуры или истории мировых религий. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, критерий наилучших интересов ребенка отражен именно в праве на образование, а тот, кто ограничивает это право, навязывая ребенку собственный выбор, этих интересов не преследует.

«Школа - храм знаний, а не религиозный храм!» - написала Ш. Мехралиева.

Обращаясь к родителям, которые опасаются, что без покрытой головы их дети будут считаться в школьной среде «безнравственными» и «невоспитанными», она напомнила, что даже десятилетия запрета религии при советском режиме не помешали азербайджанскому народу сохранить веру в сердце, в доме и в нравах.

По ее словам, при выборе между образованием и религией право на образование, его доступность и обеспечение являются приоритетными и обязательными.

Она также привела собственный пример: среди ее знакомых христианского вероисповедания немало тех, кто провел детство в религиозных школах за рубежом, и ни один из них не вспоминал школьные годы как позитивный опыт. Это неудивительно, считает Ш. Мехралиева: если человек не выбирает свою идентичность сам, а она навязывается ему родителями, опекунами и окружением, устойчивости у таких убеждений не будет.

Аргумент «мой ребенок выбрал сам» она назвала несостоятельным, поскольку для этого несовершеннолетний должен через суд воспользоваться правом на эмансипацию и официально объявить себя свободным от контроля родителей или опекунов.

При этом, подчеркнула Ш. Мехралиева, обязанность обеспечить ребенку обязательное образование не препятствует родителям воспитывать детей в духе собственных убеждений.