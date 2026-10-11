В Турции задержали 59 человек по делу о незаконных азартных играх

В Турции задержаны 59 человек, подозреваемых в организации незаконных азартных игр. Общий оборот денежных средств по их счетам составил 7 млрд турецких лир.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Турции.

По данным ведомства, сотрудники жандармерии провели операции в восьми провинциях страны, включая Османие.

Следствие установило, что подозреваемые принимали незаконные ставки через интернет, участвовали в нелегальных денежных переводах и отмывали полученные преступным путем доходы.

В ходе операций наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 110 млн турецких лир. В частности, арестованы 11 объектов недвижимости и 61 единица движимого имущества.