 Установлены личности погибшего и пострадавших в цепной аварии в Билясуваре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Установлены личности погибшего и пострадавших в цепной аварии в Билясуваре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news21:47 - 11 / 10 / 2026
Установлены личности погибшего и пострадавших в цепной аварии в Билясуваре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности погибшего и пострадавших в результате цепной аварии, произошедшей в Билясуварском районе.

Как сообщает 1news.az, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили житель поселка Алят города Баку Махмудага Алиев (1956 г.р.), жительница Низаминского района Баку Нишана Аманова (1997 г.р.), житель села Шейланлы Лачынского района Рауф Мамедов (1996 г.р.) и житель села Зёвля Лянкяранского района Парвиз Ахадов (1991 г.р.). От полученных травм на месте скончался Фахреддин Гурбанов (1964 г.р.).

По данному факту продолжается расследование.

Отметим, что авария была зафиксирована на участке автомагистрали Алят - Астара, проходящем по территории Билясуварского района. Автомобиль "Нива", двигавшийся в направлении Баку, столкнулся с припаркованным на обочине дороги автомобилем Mercedes. От силы удара потерявшие управление Нива и Mercedes протаранили еще два транспортных средства.

18:20

На участке новой автомагистрали Алят - Астара, проходящем по территории Билясуварского района, произошла цепная авария со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, по предварительным данным, в результате столкновения нескольких автомобилей один человек погиб, еще несколько получили травмы.

Их доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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