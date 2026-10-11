Иран ответил на условия США

Американцы направили нам ответ, в котором приняли некоторые из наших условий, однако по ряду вопросов сохраняется неопределенность.

Таким образом, теперь не мы должны отвечать американцам, а они нам. Их ответ мы считаем неудовлетворительным.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

По его словам, для перехода к следующему этапу США должны устранить существующие разногласия и прояснить остающиеся вопросы.

"Необходимо понять, смогут ли они внести ясность в эти вопросы, чтобы мы могли перейти к следующим этапам", - подчеркнул Резаи.

Секретарь совета отметил, что в течение последних двух месяцев Вашингтон неоднократно обращался к Тегерану через посредников с предложениями о возобновлении дипломатических контактов.

"За последние два месяца американцы направляли нам предложения по трем каналам - через Пакистан, Катар и даже Ирак. Они просили нас передать свои предложения. Мы выдвинули США семь условий и заявили, что до их выполнения Ормузский пролив останется для них закрытым и никаких переговоров не будет", - сказал он.

Резаи также сообщил, что Иран изменил подход к дипломатическим контактам с США и не намерен возвращаться к прежнему формату переговоров.

"Наша дипломатия изменилась, и мы не вернемся к прежней модели. Мы провели три раунда переговоров, и каждый раз американцы прерывали их и наносили удары по Ирану", - добавил иранский чиновник.