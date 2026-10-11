В государственных школах начинаются мониторинги применения единой школьной формы

В государственных общеобразовательных учреждениях начинаются мониторинги применения единой формы одежды.

В ходе мониторингов предусматривается проверка исполнения требований к единой школьной форме, установленных для обучающихся соответствующими решениями Кабинета министров Азербайджанской Республики, а также правил одежды для преподающих, соответствующих характеру педагогической деятельности и деловой среде.

Контроль за исполнением правил, касающихся единых форм одежды в образовательных учреждениях, регулируется руководством школы, а связанные с формой одежды вопросы обсуждаются и решаются педагогическими советами.

Наряду с этим обеспечение посещения учащимися занятий в установленной школьной форме является прямой ответственностью родителей.

Основная цель применения требований единой формы одежды - формирование в образовательных учреждениях дисциплинированной, опрятной и равной образовательной среды.