Два азербайджанских боксера стали чемпионами Европы - ОБНОВЛЕНО

Еще один боксер сборной Азербайджана завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет (U-17), проходящем в Будве (Черногория).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Согласно информации, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Мухаммедали Истамов (57 кг). В финале он одержал победу над представителем Англии Джоном Эламом со счетом 4:1 (29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы U-17 с 8 медалями (2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые). Ранее Джамиля Мурадлы (57 кг) завоевала золотую медаль. Серебряными призерами стали Хасрат Мамедов (46 кг), Исмаил Насирзаде (52 кг) и Сема Аббасова (66 кг). Бронзовые награды получили Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).

Отметим, что в континентальном первенстве принимали участие 473 спортсмена (314 юношей и 159 девушек) из 40 стран.

17:10

Азербайджанская спортсменка Джамиля Мурадлы завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет, проходящего в Будве.

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, в финале весовой категории до 57 кг представительница национальной команды победила Алию Ибрахими из Германии.

Выиграв все три раунда, Дж. Мурадлы одержала победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и завоевала титул чемпионки Европы.

Таким образом, количество медалей сборной Азербайджана на турнире достигло четырех. Ранее бронзовые награды завоевали Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).

Отметим, что сегодня еще четыре азербайджанских боксера проведут финальные поединки.