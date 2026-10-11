 Два азербайджанских боксера стали чемпионами Европы - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Два азербайджанских боксера стали чемпионами Европы - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news22:47 - 11 / 10 / 2026
Два азербайджанских боксера стали чемпионами Европы - ОБНОВЛЕНО

Еще один боксер сборной Азербайджана завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет (U-17), проходящем в Будве (Черногория).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Согласно информации, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Мухаммедали Истамов (57 кг). В финале он одержал победу над представителем Англии Джоном Эламом со счетом 4:1 (29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы U-17 с 8 медалями (2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые). Ранее Джамиля Мурадлы (57 кг) завоевала золотую медаль. Серебряными призерами стали Хасрат Мамедов (46 кг), Исмаил Насирзаде (52 кг) и Сема Аббасова (66 кг). Бронзовые награды получили Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).

Отметим, что в континентальном первенстве принимали участие 473 спортсмена (314 юношей и 159 девушек) из 40 стран.

17:10

Азербайджанская спортсменка Джамиля Мурадлы завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет, проходящего в Будве.

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, в финале весовой категории до 57 кг представительница национальной команды победила Алию Ибрахими из Германии.

Выиграв все три раунда, Дж. Мурадлы одержала победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и завоевала титул чемпионки Европы.

Таким образом, количество медалей сборной Азербайджана на турнире достигло четырех. Ранее бронзовые награды завоевали Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).

Отметим, что сегодня еще четыре азербайджанских боксера проведут финальные поединки.

Поделиться:
795

Актуально

Общество

Национальный форум НПО Азербайджана призвал общество не поддаваться на ...

Общество

Шафаг Мехралиева: Школа - храм знаний, а не религиозный храм

Спорт

Два азербайджанских боксера стали чемпионами Европы - ОБНОВЛЕНО

В мире

Гибель лаборантки в Сибири: легочная чума или пневмония?

Спорт

Два азербайджанских боксера стали чемпионами Европы - ОБНОВЛЕНО

Федерация борьбы Азербайджана поздравила дзюдоистов с историческим успехом на ЧМ в Баку

Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Победитель Ханкендинского ультрамарафона снова пробежит его в следующем году

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Представлена эмблема Олимпиады-2032

Radius посвящает коллекцию проекта «Живые легенды» 2026 года Гурбану Гурбанову

Роналду решил не завершать карьеру в сборной Португалии

На шаг ближе к Лиге С

Последние новости

Тяжелая авария в Масазыре: погибли два человека - ВИДЕО

11 / 10 / 2026, 23:58

Зеленский: Рост цен на энергоносители не связан с Украиной

11 / 10 / 2026, 23:45

Шафаг Мехралиева: Школа - храм знаний, а не религиозный храм

11 / 10 / 2026, 23:32

Фарид Шахбазлы: Религиозная свобода не означает привилегию не подчиняться общим правилам

11 / 10 / 2026, 23:24

В Турции задержали 59 человек по делу о незаконных азартных играх

11 / 10 / 2026, 23:10

Народный артист: Государство что-то знает, раз приняло такое решение

11 / 10 / 2026, 22:50

Два азербайджанских боксера стали чемпионами Европы - ОБНОВЛЕНО

11 / 10 / 2026, 22:47

Эльшад Мири: ношение платка детьми не является обязательным с религиозной точки зрения

11 / 10 / 2026, 22:41

МИД: Турция осуждает атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда - ФОТО

11 / 10 / 2026, 22:20

Гибель лаборантки в Сибири: легочная чума или пневмония?

11 / 10 / 2026, 22:00

Установлены личности погибшего и пострадавших в цепной аварии в Билясуваре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

11 / 10 / 2026, 21:47

В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

11 / 10 / 2026, 21:45

Иран ответил на условия США

11 / 10 / 2026, 21:25

Федерация борьбы Азербайджана поздравила дзюдоистов с историческим успехом на ЧМ в Баку

11 / 10 / 2026, 21:10

В государственных школах начинаются мониторинги применения единой школьной формы

11 / 10 / 2026, 21:06

К сведению граждан: на некоторых территориях не будет света

11 / 10 / 2026, 21:00

В терминал аэропорта Эр-Рияда попал неизвестный боеприпас - ВИДЕО

11 / 10 / 2026, 20:40

В Польше задержали мужчину за угрозы убийством премьеру и министру обороны

11 / 10 / 2026, 20:20

В Болгарии побит температурный рекорд столетней давности

11 / 10 / 2026, 20:00

Умер экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Вильфредо Гомес

11 / 10 / 2026, 19:40
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55