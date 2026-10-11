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Национальный форум НПО Азербайджана призвал общество не поддаваться на провокации внешних сил

Редакция 1news15:15 - Сегодня
Национальный форум НПО Азербайджана призвал общество не поддаваться на провокации внешних сил

Национальный форум НПО Азербайджана выступил с заявлением по поводу требований к одежде в школах, призвав общество не поддаваться на провокации внешних сил.

Как сообщили 1news.az в Национальном форуме НПО, в последние дни на интернет-ресурсах Ирана и других зарубежных стран наблюдаются информационные атаки, направленные против светской модели государственного устройства Азербайджана, на продвижение государственного строя, основанного на принципах шариата, а также на введение общественности в заблуждение и искусственное создание противостояния в обществе.

«Мы решительно осуждаем целенаправленную политизацию обсуждений требований к одежде учащихся и учителей в школах, а также попытки перевести этот вопрос в плоскость религиозного противостояния. Как организация, объединяющая сотни НПО, мы призываем азербайджанское общество проявлять бдительность в отношении информационных провокаций, направленных против наших национальных интересов, конституционных ценностей и общественной солидарности.

Светскость — историческое достижение Азербайджана, государственная традиция и национальное достояние. Азербайджан вошел в историю как первая страна мусульманского Востока и тюркского мира, сформировавшая традицию светской государственности. Наш народ всегда с большим уважением относился к своим религиозным и духовным ценностям, а ислам стал важной частью его историко-культурного наследия. Зеленый цвет на Государственном флаге также символизирует историко-культурную связь нашего народа с исламской цивилизацией. Вместе с тем сила азербайджанской государственности проявляется и в том, что представители различных религий живут как одна семья, в мире и взаимном уважении.

В нашей стране мечети, церкви и синагоги действуют бок о бок. Забота государства о сохранении культовых сооружений, восстановлении исторических памятников и строительстве новых мест поклонения является ярким примером традиций религиозной толерантности и мирного сосуществования в Азербайджане. То, что восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях начались именно с мечети — Агдамской Джума-мечети, а в момент освобождения Шуши под звуки выстрелов прозвучал азан, осталось в памяти как символ приверженности нашего народа исламу и уважения к религиозным ценностям», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что использование религиозных ценностей в политических целях и превращение религиозных убеждений в инструмент общественного противостояния противоречат как духовной сущности ислама, так и многовековым традициям мирного сосуществования азербайджанского народа.

«Сегодня соблюдение единых правил в образовательных учреждениях является требованием действующего законодательства. Применение этих правил не направлено против религиозных ценностей и не преследует цели регулировать личную жизнь граждан за пределами школы.

В требованиях к школьной форме, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики, указано, что не допускается использование элементов одежды, нарушающих единый стандарт школьной формы и не соответствующих принципу светского характера общего образования. В то же время требования к одежде педагогов предусматривают сохранение профессионального внешнего вида учителей и светского характера образовательной среды.

Национальный форум НПО Азербайджана поддерживает последовательное, прозрачное и равное для всех применение требований к одежде в образовательных учреждениях в соответствии с законодательством. Ведь школы должны быть местом развития науки, образования, национальных и духовных ценностей, свободного мышления, а не религиозной пропаганды и идеологического воздействия», — отмечается в заявлении.

В организации подчеркнули, что светский характер государства является осознанным выбором азербайджанского народа и любые посягательства на эту ценность не принесут результата.

«Религиозные предрассудки и суеверия — пережитки прошлого. Азербайджанское просветительское движение решительно боролось с этими явлениями и заложило основы цивилизованной государственности. Те, кто стремится вернуть Азербайджан в мрачные времена невежества, навязать ему власть мулл, превратить страну в подобие Ирана и государство, управляемое на основе религиозных догм, не добьются своих целей.

Азербайджанское общество, сохраняя приверженность своим религиозным ценностям, одновременно твердо намерено защищать принцип светской государственности. Мы считаем, что главным критерием в этом вопросе должны быть не эмоции, провокационные призывы и направляемая извне пропаганда, а Конституция Азербайджанской Республики, законодательство и национальные интересы.

Национальная солидарность и общественная стабильность — ответственность каждого из нас. Национальный форум НПО Азербайджана призывает представителей гражданского общества, интеллигенцию, учителей, родителей, средства массовой информации и всю общественность занять принципиальную позицию в отношении информационных кампаний, которые используют религиозные чувства в своих целях и направлены на раскол общества.

Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и подходить к подобным вопросам с точки зрения закона, национальных и общественных интересов. Верховенство закона, национальная солидарность и светскость — неотъемлемые основы нашего государства и общества. Защита этих ценностей — гражданский долг каждого из нас», — говорится в заявлении.

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