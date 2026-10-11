В терминал аэропорта Эр-Рияда попал неизвестный боеприпас - ВИДЕО

Боеприпас неизвестного происхождения попал в четвертый терминал вылета аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии. На месте удара начался пожар.

Как сообщает 1news.az, об этом написал официальный представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики в соцсети X. Уточняется, что в аэропорту уже работают спецслужбы.

«Атака неизвестным снарядом на пассажирский терминал №4 в международном аэропорту имени короля Халида. В результате атаки возник пожар, компетентные органы работают на месте», - отмечается в заявлении.

10 октября СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта Эр-Рияда. Позднее появилась информация, что в третий и четвертый терминалы воздушной гавани попали ракеты, что привело к обрушению части крыши.

11 октября главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что при атаке погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.