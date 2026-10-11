Зеленский: Рост цен на энергоносители не связан с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп оказывает давление на Киев, поскольку не может найти способ остановить президента России Владимира Путина.

Как передает 1news.az, об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Они не могут найти ключ к тому, как остановить Путина. (...) Гораздо проще говорить о ценах на дизельное топливо и связывать это с Украиной", - сказал он.

По словам украинского лидера, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты связан прежде всего с конфликтом на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива.

Зеленский подчеркнул, что причины подорожания энергоносителей очевидны всему миру, и отверг попытки связать эту ситуацию с действиями Украины.