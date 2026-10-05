 СМИ: Задержанный в Зангезуре азербайджанский военнослужащий доставлен в Ереван | 1news.az | Новости
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Общество

СМИ: Задержанный в Зангезуре азербайджанский военнослужащий доставлен в Ереван

Редакция 1news20:40 - Сегодня
СМИ: Задержанный в Зангезуре азербайджанский военнослужащий доставлен в Ереван

Азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев, задержанный в зангезурском селе Шеки, в ночь после инцидента был переведен из больницы в Гаракилься в один из медицинских центров Еревана.

Как сообщает Sputnik Армения, об этом изданию сообщили источники.

При этом соответствующие государственные структуры не уточняют, в каком именно медицинском учреждении он находится.

2 октября Генеральная прокуратура Армении возбудила еще одно уголовное дело в отношении азербайджанского военнослужащего, который при невыясненных обстоятельствах пересек границу и был задержан в Зангезуре.

Напомним, что 1 октября в 14:15 по местному времени в населенном пункте Шеки сотрудники органов безопасности Армении задержали азербайджанского военнослужащего, перешедшего на территорию Армении при неизвестных обстоятельствах.

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