К сведению граждан: на некоторых территориях не будет света

12 октября, в понедельник, в ряде сел Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики не будет света.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Нахчыванское региональное управление энергоснабжения и сбыта ОАО «Азеришыг», на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ № 3, 4 и 5, отходящих от подстанции Абрагунус напряжением 35/10 кВ, будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 12:00 до 15:00 будет приостановлена подача электроэнергии в селах Салтаг, Гёйдере, Гал, Шурут, Хошкешин, Алинджа, Ханагях, Газанчы, Милах, Тейваз, Арафса, Лекетаг и Бояхмед.

После завершения запланированных мероприятий абоненты на этих территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.