В Баку перед школой убит 18-летний юноша - подозреваемый задержан - ОБНОВЛЕНО
В Баку задержан подозреваемый в совершении убийства возле средней школы.
Как сообщает Oxu.Az, был установлен подозреваемый в совершении преступления - К.Махмудов. Он задержан сотрудниками полиции.
13:20
В Хатаинском районе Баку накануне был зарезан 18-летний юноша.
Как передает Bakupost, инцидент произошёл перед школой №56.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подробности случившегося пока неизвестны.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в 21:25 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Хатаинского района Баку.
«На адрес вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи, которая зафиксировала факт доврачебной смерти одного человека».