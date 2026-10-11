Фарид Шахбазлы: Религиозная свобода не означает привилегию не подчиняться общим правилам

Речь не идет о запрете хиджаба в средних школах, вопрос касается требований к единой школьной форме, которые применяются ко всем учащимся одинаково, независимо от религиозной и социальной принадлежности. Об этом заявил основатель и генеральный директор информационного агентства Editor.az Фарид Шахбазлы.

Как написал Ф. Шахбазлы на своей странице в Facebook, обсуждения и различные мнения по поводу любого принятого решения свойственны демократическим обществам и являются нормой.

При этом, по его словам, несмотря на многочисленные разъяснения, недопустимо поощрять неподчинение законным решениям государства и пытаться создавать для отдельных групп исключения из общих правил и неприкосновенность.

Он отметил, что Азербайджан является страной, которая уважает и защищает религиозные ценности, исламское наследие и свободу совести. По приведенным им данным, в стране действуют 2389 мечетей, 874 пира и места паломничества, а также молитвенные места и религиозные общины различных конфессий. Эти факты, по его словам, показывают, что религиозная жизнь занимает важное место в общественной среде.

«Религиозная свобода не означает привилегию не подчиняться общим правилам», - подчеркнул Ф. Шахбазлы, добавив, что уважение к религиозным ценностям и соблюдение общих правил не противоречат друг другу.

Он также указал, что школа является не только местом получения знаний, но и пространством, где прививаются дисциплина, ответственность и уважение к законам. Если взрослые хотят научить детей уважать правила, они сами должны следовать этому принципу. Равное применение общих правил ко всем важно как для порядка в образовательной среде, так и для формирования правовой культуры в обществе, отметил он.