Разработана еще одна вакцина против COVID-19

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую отечественную вакцину от COVID-19 под названием «Гам-VLP-мультивак».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - «Гам-VLP-мультивак». Инъекция на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2», - говорится в сообщении.

Вакцина создана с использованием биотехнологических методов, при этом не используется патогенный вирус SARS-CoV-2, уточнили в пресс-службе.

Такие инъекции представляют собой рекомбинантные препараты нового поколения и предлагают более безопасную альтернативу живым вирусным вакцинам, пояснили в министерстве. Данный препарат предназначен для внутримышечного введения.

Разработчик и производитель вакцины - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи, - уточнили в министерстве.