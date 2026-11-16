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Хуситы заявили об атаке на аэропорт и финансовый центр Эр-Рияда

Редакция 1news10:10 - Сегодня
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Хуситы заявили об атаке на аэропорт и финансовый центр Эр-Рияда

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида и одному из финансовых центров столицы Эр-Рияда.

Как сообщил военный представитель движения Яхья Сари, для атаки были использованы две баллистические ракеты. По его утверждению, операция достигла поставленных целей.

В то же время коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, направлявшихся в сторону Эр-Рияда. Кроме того, по данным коалиции, системы ПВО сбили три беспилотника, летевших в направлении восточных районов страны.

По информации саудовских СМИ, около 04:08 по местному времени в столице была объявлена воздушная тревога. Вскоре жители услышали три мощных взрыва. После срабатывания систем противовоздушной обороны власти сообщили об устранении непосредственной угрозы.

На фоне ракетной атаки появились также кадры горящего отеля, предположительно подвергшегося удару беспилотников. Официальная информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших не приводится.

Между тем 14 ноября посольство США в Эр-Рияде предупредило американских граждан о повышенных рисках для безопасности в Саудовской Аравии, в частности в районе аэропортов и объектов критической инфраструктуры. Дипмиссия призвала соблюдать осторожность, особенно при пользовании воздушным транспортом.

Обострение ситуации сопровождается усилением боевых действий непосредственно в Йемене. По сообщениям, в районах Мариба и Эль-Джауфа продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и хуситами. Стороны заявляют об ударах по военным объектам противника, однако сведения о потерях не получили независимого подтверждения.

По данным Международной организации по миграции, с августа в результате боевых действий в Йемене более 340 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Последние события свидетельствуют о сохраняющейся угрозе распространения йеменского конфликта на территорию Саудовской Аравии, в том числе на ее столицу и объекты стратегической инфраструктуры.

Источник: Haberler

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