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Грузия отказалась от участия в саммите ЕС по расширению

Редакция 1news10:12 - Сегодня
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Грузия отказалась от участия в саммите ЕС по расширению

Власти Грузии отказались участвовать в саммите ЕС по вопросам расширения, который пройдет 16 ноября в Брюсселе, поскольку организаторы пригласили от республики лишь посла в Евросоюзе.

Об этом заявил грузинский МИД.

"Грузия не получала приглашения на соответствующем уровне для участия 16 ноября в мероприятии в Брюсселе, в том числе в министериале по вопросам связывания, соответственно, в указанной встрече представитель Грузии не примет участия", - говорится в сообщении МИД Грузии.

Вместе с тем Грузия остается преданной конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом и готова принять участие во встречах в случае приглашения на должном уровне. Указанная позиция Брюсселю известна, добавили в МИД.

Форум по расширению ЕС пройдет под лозунгом "Широкая Европа - сильная Европа". Организатором мероприятия выступает еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Отношения Грузии с ЕС и США начали портиться после того, как в мае 2024 года парламент республики принял закон об иноагентах, а в конце 2024 года - закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Из-за этих двух законов на Западе посчитали, что Грузия отошла от европейских ценностей и не идет по пути интеграции в ЕС. После этого США и страны Евросоюза стали вводить санкции против представителей грузинских властей. Недовольство Запада вызвали также итоги парламентских выборов 26 октября 2024 года. На выборах победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили отказываются признавать итоги голосования.

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