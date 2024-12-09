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В легендарной бакинской локации открылся третий бутик Royal Collection - ФОТО

First News Media14:15 - Сегодня
В легендарной бакинской локации открылся третий бутик Royal Collection - ФОТО

11 ноября 2024 года в самом сердце исторического центра Баку, на улице Азиза Алиева, 3, компания Italdizain открыла третий ювелирно-часовой бутик Royal Collection.

В основе концепции Royal Collection — неразрывная связь поколений и уважение к мировому культурному наследию, а философия нацелена на то, чтобы преподнести ценителям ювелирного и часового искусства лучшие образцы этих ремесел в исполнении европейских брендов.

Собрание Royal Collection действительно драгоценное: в стенах одного из самых красивых исторических особняков столицы Азербайджана встретились рукотворные шедевры европейских ювелирных домов и часовых мануфактур. В их числе итальянские ювелирные бренды Leo Pizzo, Utopia, Pasquale Bruni, Roberto Coin, Nanis, французские ювелирные дома Messika и Dinh Van, британский ювелирный дом Stephen Webster.

Гордится Royal Collection и выбором часов: в бутике представлены коллекции прославленных швейцарских часовых мануфактур Omega, Tag Heuer, Breitling. Дополняют картину изящные изделия легендарного бренда аксессуаров S.T.Dupont.

Архитектурный контекст исторического центра Баку создает органичную эстетическую среду для нового бутика, расположенного в здании с богатейшей историей. Роскошный особняк на Михайловской улице, позже переименованной в улицу Зевина и сегодня известной бакинцам под названием улицы Азиза Алиева, был построен в 1890-е годы и расположен в сотнях метров от Девичьей башни. В историю столицы Азербайджана он вошел как доходный дом выдающегося нефтепромышленника, общественного деятеля и гласного городской думы Садыха Мешади Мамеда Закиева.

Предприниматель входил в число самых влиятельных нефтепромышленников страны XIX столетия. Возглавляемое им нефтяное общество «М.Зейналов и Ко», занимавшееся добычей, переработкой и экспортом нефти, стало одной из крупнейших нефтепромышленных компаний своего времени. Уважение соотечественников Закиеву принесла и щедрая благотворительная деятельность: он финансировал строительство школ, больниц, мечетей и других общественных учреждений. Успешный предприниматель также занимал пост гласного в Бакинской городской думе и внес значительный вклад в развитие экономики и инфраструктуры города.

В историю Баку особняк вошел не только благодаря своему неординарному владельцу, но и за счет эффектного архитектурного решения: перед нами одно из самых ярких и интригующих зданий исторического центра столицы Азербайджана, памятник архитектуры своей эпохи. Импозантный трехэтажный особняк с пилястрами, объемными элементами и балконами вобрал в себя атмосферу эпохи «нефтяного бума». В разные годы здесь жили выдающийся кинооператор Хан Юсиф оглу Бабаев, государственный деятель и дипломат Азиз Мамед Керим оглу Алиев, знаменитая оперная певица Зейнаб Яхья гызы Ханларова, пианист и композитор Фархад Шамси оглу Бадалбейли.

Взаимосвязь культур, преемственность поколений, уважение к истории и культурному наследию — неотъемлемая часть философии Royal Collection. Выбор знакового архитектурного объекта в качестве дома для нового ювелирного бутика, где собраны культовые итальянские, французские, швейцарские бренды часов, украшений и аксессуаров глубоко символичное решение. Ювелирные шедевры самых именитых домов Европы звучат в контексте исторического наследия Баку изящно, выразительно и ярко, подчеркивая идею взаимосвязи эпох, традиций и культур.

О компании Italdizain

Italdizain — это ведущая азербайджанская компания, основанная в 1996 году. Компания стала синонимом роскоши и исключительного качества, предлагая широкий ассортимент премиальных товаров. Сегодня Italdizain представляет собой сеть элитных бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных украшений, часов, предметов искусства и дизайна интерьера. Бренд заслужил признание благодаря своему внимательному подходу к деталям и стремлению к совершенству, привнося на рынок Азербайджана мировые стандарты престижа и стиля.

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