На сколько в Азербайджане вырастут минимальная зарплата и пенсия?
С начала следующего года страховая часть пенсий всех пенсионеров вырастет примерно на 9%.
Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета, пишет Qafqazinfo.
«Минимальная пенсия и минимальная заработная плата будут повышены. 55% бюджета Фонда страхования от безработицы, запланированного на следующий год, будет направлено на активные меры занятости», - отметил председатель комитета.
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