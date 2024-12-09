Армия Израиля вошла на территорию Сирии

Армия обороны Израиля выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией в районе Голанских высот.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух израильских чиновников.

По их данным, передислокация израильских войск за пределы Голан связана с тем, что бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, а это может повлечь усиление нестабильности в регионе.

Косвенным подтверждением присутствия израильской армии за пределами буферной зоны, по мнению издания, стали заявления начальника Генштаба армии Израиля Герци Халеви о развертывании войск на сирийской территории.

27 ноября оппозиционные вооруженные формирования начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов и на следующий день вошли в Дамаск, после чего армейские подразделения оставили столицу. Асад покинул пост президента и страну после внутрисирийских переговоров.

Утром 8 декабря армия Израиля официально заявила о развертывании своих сил в буферной зоне на границе с Сирией. Как пояснил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, эти действия предприняты в связи с последними событиями в арабской республике, носят оборонительный характер и являются временной мерой.

Кроме того, по версии Нетаньяху, заключенное в 1974 году соглашение о разделении сил между Израилем и Сирией, согласно которому в буферной зоне в районе Голанских высот могли находиться только миротворцы ООН, теперь «рухнуло», поскольку сирийская армия в свете смены власти в Дамаске оставила позиции в приграничье, и еврейское государство сочло необходимым занять их для купирования потенциальных угроз своей безопасности.

Позднее стало известно, что израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.

Источник: ТАСС