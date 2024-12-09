В Баку прошла персональная выставка Самиры Фаизовой «Цвета моей души» - ФОТО

4 декабря в галерее «1969» состоялась персональная выставка Самиры Фаизовой под названием «Цвета моей души», организованная НПО Arts Council Azerbaijan.

Выставка стала уникальной возможностью прикоснуться к внутреннему миру художницы, выразившей свои глубокие эмоции и переживания через живопись.

Самира Фаизова, которая родилась и выросла в Баку, с детства увлекалась искусством, однако лишь после окончания Азербайджанской государственной академии художеств с отличием в 2020 году осознала, что живопись станет ее призванием. Хотя она начинала свой путь с акварели и акрила, ее настоящей страстью стало масло, с помощью которого она открывает новые грани своего творческого потенциала.

За свою карьеру Самира приняла участие в многочисленных выставках в Азербайджане и за его пределами, включая экспозиции в Берлине и Праге. Ее работы славятся своей глубокой эмоциональной насыщенностью, утонченной палитрой и выразительностью. Являясь членом Союза художников Азербайджана и Arts Council Azerbaijan, она вносит весомый вклад в развитие культурного наследия своей страны.

Выставка «Цветы моей души» дала возможность зрителям насладиться многогранностью ее творчества и испытать моменты личных откровений через призму художественных образов. Картины, представленные на выставке, не просто отображают красоту природы, но и символизируют тонкие эмоции и стремления автора, раскрывающиеся в каждом мазке.