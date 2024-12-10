В Зангилане, Агдаме и Джебраиле созданы более 100 га новых зеленых зон

В рамках проектов создания новых зеленых насаждений на освобожденных территориях Азербайджана в Зангиланском районе высажено 55 га, в Агдамском районе - 11 га, а в Джебраильском районе - 38 га новых зеленых зон.

Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, об этом сказал начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Кянан Керимли на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются работы по созданию новых зеленых насаждений на территории Джебраильского и Физулинского районов.

По его словам, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах также проведены работы для переоценки подземных водных ресурсов, мониторинг 142 месторождений минерального сырья, продолжаются геологоразведочные работы по поиску и оценке месторождений цветных и благородных металлов.