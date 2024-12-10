Азербайджан разрабатывает проект по созданию нового Национального парка, который охватит части территорий Шушинского, Ходжалинского, Агдеринского и Кяльбаджарского районов.

Как передает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биоразнообразия при Минэкологии Фирудин Алиев на заседании рабочей группы по вопросам экологии.

По его словам, общая площадь парка составит 92 656,2 гектара, из которых 6043,7 гa придется на Шушинский, 24824,4 га - на Ходжалинский, 46606,7 га - на Агдеринский и 15181,4 гa - на Кяльбаджарский районы.

Ф.Алиев отметил, что совместно с профильными государственными органами проведен осмотр территорий, которые планируется включить в Национальный парк.