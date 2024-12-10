ЦИК Армении признал действительными собранные в связи с евроинтеграцией подписи
Центральная избирательная комиссия на заседании 10 декабря подтвердила подлинность подписей, представленных гражданской инициативой «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».
Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на ЦИК.
ЦИК использовал технические и программные средства, провел проверку подлинности подписей, в том числе сопоставив данные подписанных бланков с доступной информацией, находящейся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. За процессом следили представители инициативы. Действительные подписи составили 52 351.
Согласно конституционному закону РА «О референдуме», для того чтобы инициативная группа имела возможность представить законопроект в парламент, требуется не менее 50 000 действительных подписей.