ЦИК Армении признал действительными собранные в связи с евроинтеграцией подписи

Центральная избирательная комиссия на заседании 10 декабря подтвердила подлинность подписей, представленных гражданской инициативой «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на ЦИК.

ЦИК использовал технические и программные средства, провел проверку подлинности подписей, в том числе сопоставив данные подписанных бланков с доступной информацией, находящейся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. За процессом следили представители инициативы. Действительные подписи составили 52 351.

Согласно конституционному закону РА «О референдуме», для того чтобы инициативная группа имела возможность представить законопроект в парламент, требуется не менее 50 000 действительных подписей.