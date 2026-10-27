Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО

На Анталью в Турции обрушились проливные дожди, ураганный ветер и смерч.

Четыре местных жителя погибли. Многие лишились имущества.

Сильные дожди в регионе вызвали наводнения. Затоплены дороги, теплицы, фермеры несут ущерб.

Пожарные службы получили более 30 сообщений о наводнениях в Каше и Кумлудже, сообщает Sabah.

В районе Февзи Чакмак (округ Кепез) на строительной площадке смерч разрушил два строительных вагончика и обрушил башенный кран. Из вагончиков ураган выбросил пятерых рабочих. Двое погибли на месте, двое — в больнице. У пятого мужчины легкие травмы. Соседние здания не повреждены, передает BNO News.

Метеорологическое управление предупредило граждан, что в центральных и западных прибрежных районах Анталии ожидается от 21 до 50 килограммов осадков на квадратный метр, а в восточных районах — от 51 до 75 килограммов.