 Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО

Редакция 1news09:45 - Сегодня
Читать на других языках:English
Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО

На Анталью в Турции обрушились проливные дожди, ураганный ветер и смерч.

Четыре местных жителя погибли. Многие лишились имущества.

Сильные дожди в регионе вызвали наводнения. Затоплены дороги, теплицы, фермеры несут ущерб.

Пожарные службы получили более 30 сообщений о наводнениях в Каше и Кумлудже, сообщает Sabah.

В районе Февзи Чакмак (округ Кепез) на строительной площадке смерч разрушил два строительных вагончика и обрушил башенный кран. Из вагончиков ураган выбросил пятерых рабочих. Двое погибли на месте, двое — в больнице. У пятого мужчины легкие травмы. Соседние здания не повреждены, передает BNO News.

Метеорологическое управление предупредило граждан, что в центральных и западных прибрежных районах Анталии ожидается от 21 до 50 килограммов осадков на квадратный метр, а в восточных районах — от 51 до 75 килограммов.

Поделиться:
217

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному ...

Политика

Президент Финляндии допустил возможное членство Азербайджана в ЕС

Общество

По делу об убийстве «Джейхуна Сабунчу» в Баку арестованы 13 человек

Политика

В Баку построят новое здание посольства Грузии

В мире

Индия призвала предоставить право вето всем постоянным членам СБ ООН

Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО

В Израиле проходят выборы в парламент

ВМС США нарастили группировку вблизи Ирана до более 20 боевых кораблей

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Пассажиры рейса из Лондона получили дозу облучения в полете: как это произошло

Зеленский: Украина готова на мирную сделку с потерей территорий - ВИДЕО

Переговорщик США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург - ОБНОВЛЕНО

Пезешкиан: США должны отказаться от угроз и отменить санкции до начала переговоров

Последние новости

В Азербайджане усилят контроль за маркировкой аллергенов в пищевых продуктах - ФОТО

Сегодня, 10:10

Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - LIVE

Сегодня, 10:07

Индия призвала предоставить право вето всем постоянным членам СБ ООН

Сегодня, 10:05

Президент Финляндии допустил возможное членство Азербайджана в ЕС

Сегодня, 10:02

Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО

Сегодня, 09:45

По делу об убийстве «Джейхуна Сабунчу» в Баку арестованы 13 человек

Сегодня, 09:35

Информационное агентство Report отмечает 12-летие

Сегодня, 09:31

В Баку построят новое здание посольства Грузии

Сегодня, 09:25

В Израиле проходят выборы в парламент

Сегодня, 09:17

ВМС США нарастили группировку вблизи Ирана до более 20 боевых кораблей

Сегодня, 09:05

Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией

Сегодня, 08:50

На линии «Ази Асланов» - «Ичеришехер» бакинского метро возобновлено прямое движение

Сегодня, 08:40

Утренние пробки в Баку: список загруженных магистралей

Сегодня, 08:37

СМИ: в Германии спецназ готовят к возможной войне с Россией

Сегодня, 08:35

Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» 2026 года

Сегодня, 08:30

В Стамбуле задержан журналист, объявленный Азербайджаном нежелательным лицом

Сегодня, 02:50

Прошло 6 лет со дня очередного ракетного удара по Барде

Сегодня, 00:00

Азербайджанские борцы выиграли международный турнир в Эстонии – ФОТО

26 / 10 / 2026, 23:45

Пезешкиан прибыл в Москву на саммит ФСЭГ

26 / 10 / 2026, 23:35

В Германии круизный лайнер столкнулся с двумя грузовыми судами - ВИДЕО

26 / 10 / 2026, 23:15
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55