Сотрудники МЧС спасли запертого в квартире в беспомощном состоянии малолетнего ребенка - ВИДЕО

Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в расположенной на улице Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе столицы многоэтажке за запертой дверью в беспомощном состоянии находился малолетний ребенок.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели проникли с балкона в квартиру, расположенную на 11-ом этаже многоэтажного жилого дома, вызволили из помещения несовершеннолетнего (2022 г.р.) и передали его родителям.