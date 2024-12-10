Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки «Возрожденная красота» в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

9 декабря в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка нигерийского скульптора Дотуна Популы (Dotun Popoola) под названием «Возрожденная красота» (Reclaimed Beauty).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступая на церемонии открытия выставки, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что африканское искусство приобрело широкую популярность в мире. Он сообщил, что в Центре Гейдара Алиева представлено около 30 работ Дотуна Популы и они будут экспонироваться в Центре до октября 2025 года. «Уверен, что эти работы очень понравятся посетителям Центра Гейдара Алиева», - сказал Анар Алакбаров, добавив, что эта выставка – последняя в ряду многочисленных выставок, организованных в Центре в 2024 году.

Директор Центра Гейдара Алиева поблагодарил присутствующих за активное участие во всех этих выставках.

Выразив удовлетворение открытием выставки в Центре Гейдара Алиева, нигерийский скульптор Дотун Попула сказал, что здесь представлены образцы скульптуры и другие работы.

«Скульптуры, созданные мною из переработанных металлических деталей, играют роль платформы для социальных сетей. Мой художественный подход основан на убеждении, что искусство играет роль катализатора в трансформации, является инструментом изучения социально-культурного ландшафта, становится посредником в реконструкции, выступает формой протеста против экологической деградации», - отметил скульптор.

Затем участники мероприятия осмотрели экспонаты, представленные в фойе и парке Центра.

В рамках мероприятия в Центре Гейдара Алиева также состоялось ознакомление с международным арт-проектом МАМА «Мать-природа» (Mother Nature) и выставкой «Участвуй!» (Participate!), призывающими к защите окружающей среды.

Автором идеи международного арт-проекта MAMA «Мать-природа», начавшегося в дни проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. В экспозицию вошли более 120 работ, включая образцы цифровых инсталляций, живописи, графики и скульптуры.

Отметим, что 7-я персональная выставка Дотуны Популы совпала с «Годом солидарности во имя зеленого мира» в Азербайджане и созвучна теме окружающей среды и изменения климата. Скульптор создает свои работы не из традиционных материалов, а из металлических деталей, превратившихся в промышленные отходы.

Эти металлические детали – материалы, пожертвованные различными людьми. По словам автора, возможность увидеть на выставках вклад каждого человека в искусство делает эти работы еще более привлекательными.

В художественной подаче автора ощущается призыв к защите климата посредством образов людей, животных, транспортных средств и т.д. Созданные автором произведения – это дань человеческому воображению, которое может создавать прекрасные образцы искусства из «ничего», превращенного в отходы.

Напомним, что Дотун Попула представлял Нигерию на различных художественных выставках, среди которых – Metal Art в Катаре в 2019 году, Глобальный фестиваль искусств в индийском штате Гуджарат в 2020 году, «Сосуществование» (Coexistence) в Турции в 2021 году и другие. Гибридная скульптура автора, установленная на центральной сцене павильона Нигерии на выставке «Дубай Экспо 2020», также вызвала интерес посетителей.