На бакинском бульваре спасен тонувший подросток - ВИДЕО

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка-бульвара в Сабаильском районе Баку в море тонет человек.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия незамедлительно была привлечена водолазно-поисковая группа «Баку-бульвар» Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Благодаря оперативным действиям водолазы спасли тонущего в море Рашада Мамедли (2008 года рождения).