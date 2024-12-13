Депутаты одобрили в I чтении поправки, упрощающие установку зарядных станций на частных участках

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в Градостроительный и строительный кодекс, упрощающие процесс установки зарядных станций для электромобилей на частных участках.

Решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, для установки зарядных станций на территории строительных объектов и частных жилых домов больше не потребуется специальное разрешение.

Источник: Report