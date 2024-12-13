В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва в армию
В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва на действительную срочную военную службу.
Соответствующие поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе» рассмотрит Милли Меджлис.
Согласно поправкам, от призыва на срочную военную службу освобождаются и переводятся в запас:
- граждане, имеющие ученую степень доктора философии и доктора наук;
- призывники, признанные негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время по состоянию здоровья;
- лица, не прошедшие срочную военную службу по различным причинам до достижения 30 лет;
- лица, прошедшие срочную военную службу или освобожденные от призыва на срочную военную службу в соответствии с законодательством страны, гражданами которой они являлись до принятия в гражданство Азербайджана или признания принадлежности к гражданству АР (за исключением лиц, оба родителя которых на момент рождения были гражданами АР);
- лица, приговоренные к лишению свободы на определенный срок или пожизненно за тяжкие или особо тяжкие преступления;
- лица, гражданство Азербайджанской Республики которых прекращено.
Источник: Report