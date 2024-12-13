В этот день в Баку усилится ветер

Согласно предупреждениям синоптиков, с вечера 13 декабря до второй половины дня 14 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны ожидаются нестабильные погодные условия и сильный ветер.

В связи с этим объявлены предупреждения желтого и оранжевого уровня.

«Ветер усилится в ночные и утренние часы 14 декабря. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать информацию и рекомендации, связанные с предупреждениями», - сообщила 1news.az пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, отмечая, что погодные предупреждения даются для предотвращения возможных последствий и в этом контексте важно серьезно относиться к предупреждениям и рекомендациям.

«Мы советуем гражданам внимательно следить за информацией и предупреждениями о погоде, соблюдать осторожность в ветреную погоду, не находиться под высокими деревьями, не оставлять транспортные средства под массивными деревьями и строго придерживаться правил безопасности. Это позволяет заранее узнать о возможных опасностях и защитить себя и своих близких. Целью постоянного информирования граждан о погодных условиях и выдачи предупреждений является именно это», - подчеркивает И.Ибрагимова.