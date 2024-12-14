Министр науки и образования встретился с руководителями бакинских школ - ФОТО

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с руководителями общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования города Баку.

На встрече также присутствовали директор Государственного агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования Эшки Багиров, глава Бакинского управления образования Нармина Гусейнова и директора школ Ясамальского и Наримановского районов Баку.

Министр рассказал о реформах, проводимых в сфере образования, достигнутых в этом году успехах и перспективах, а также обозначил основные приоритетные направления.

Отметив, что реформы в сфере образования носят непрерывный характер, министр сообщил, что одно из важнейших направлений этих реформ связано с управлением.

Э.Амруллаев подчеркнул важность правильной оценки ответственности руководителей школ.

В ходе встречи министр также высказал мнение о репутации учителей, новых задачах, стоящих перед школами, отношениях школы и родителей, аттестации педагогов, повышении уровня психологической помощи в образовательных учреждениях, расширении инклюзивности в общем образовании, эффективном использовании электронных услуг и других факторов, влияющие на учебную среду в школе.

Э. Амруллаев также подчеркнул важность усиления мониторинга и контроля в общеобразовательных учреждениях, а также дал указания и рекомендации по совершенствованию работы, проводимой в общеобразовательных учреждениях в направлении обеспечения здоровой морально-психологической среды в школах, регулирования школьно-общественного взаимодействия, отношения учитель-ученик-родитель.

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, обсуждены существующие проблемы и пути их решения.

Далее были даны ответы на интересующие руководителей образовательных учреждений вопросы, озвучены соответствующие предложения и рекомендации.