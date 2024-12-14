Сильный ветер в Огузе вызвал ряд последствий - ФОТО

Сильный ветер вызвал ряд последствий в Огузском районе.

Как сообщает Report, из-за порывов ветра крупные деревья упали на автодорогу Огуз-Баян, в результате чего возникли ограничения для движения транспорта.

Кроме того, оборвались электрические провода и интернет-линии, в связи с чем в части района наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и интернета.

С утренних часов сотрудники профильных ведомств принимают меры по устранению последствий непогоды.