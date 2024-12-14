На Мальдивах ввели запрет на вейпинг

С 15 декабря в Мальдивской Республике вступит в силу запрет на вейпинг.

Об этом сообщает местное издание Press.

Запрет вводится в соответствии с первой поправкой к Закону о борьбе с табаком, принятой парламентом 12 ноября.

Законопроектом запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и деталей, предназначенных для использования с такими устройствами.

За нарушение закона предусмотрены штрафы.

Отмечается, что таможенная служба Мальдив будет контролировать соблюдение правил, конфискуя такие устройства и сопутствующие материалы.

Источник: Gazeta.ru