На Мальдивах ввели запрет на вейпинг
С 15 декабря в Мальдивской Республике вступит в силу запрет на вейпинг.
Об этом сообщает местное издание Press.
Запрет вводится в соответствии с первой поправкой к Закону о борьбе с табаком, принятой парламентом 12 ноября.
Законопроектом запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и деталей, предназначенных для использования с такими устройствами.
За нарушение закона предусмотрены штрафы.
Отмечается, что таможенная служба Мальдив будет контролировать соблюдение правил, конфискуя такие устройства и сопутствующие материалы.
Источник: Gazeta.ru
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