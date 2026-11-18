В турецком городе Бурса прокуратура потребовала приговорить к ужесточённому пожизненному заключению 28-летнего гражданина Азербайджана Салиджана Мехмета, обвиняемого в убийстве 20-летней Арзу Халиловой. По данным следствия, он нанёс женщине 146 ударов ножницами.

Как сообщает Oxu.Az, трагедия произошла 3 ноября 2025 года в районе Йылдырым. Во время ссоры мужчина напал с ножницами на Арзу Халилову, с которой состоял в религиозном браке и которая была матерью его двоих детей. Женщину доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Экспертиза выявила на теле погибшей 146 ранений, 72 из которых оказались смертельными.

На допросе обвиняемый заявил, что совершил преступление в порыве гнева, а также сообщил, что проходил лечение из-за психологических проблем. В суде он выразил сожаление о случившемся и попросил освободить его.

Прокурор потребовал назначить Мехмету ужесточённое пожизненное заключение, указав на особую жестокость преступления. Суд удовлетворил ходатайство защиты о проведении дополнительной экспертизы и предоставлении времени для подготовки, в связи с чем заседание было отложено.

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