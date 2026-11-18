Генеральной прокуратурой Азербайджана удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина этого государства Махмудова Музаффара Мавдудовича, 2000 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, объявленный в международный розыск по обвинению в совершении предусмотренных Уголовным кодексом Узбекистана преступлений - уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере, нарушении правил торговли и оказания услуг с причинением особо крупного ущерба и злоупотреблении должностными лицами негосударственной коммерческой и другой негосударственной организации своими полномочиями М.М. Махмудов в сентябре этого года был установлен и задержан на территории Азербайджана, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года было принято решение об экстрадиции обвиняемого, и он в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был передан полномочному органу Узбекистана.