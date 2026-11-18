Состоялось судебное заседание по апелляционному протесту прокуратуры на решение в отношении медиатора Тюркер Алиевой, обвиняемой в присвоении денежных средств в особо крупном размере путём мошенничества.

Как сообщает АПА, сегодня в Сумгайытском апелляционном суде был рассмотрен апелляционный протест и принято соответствующее решение.

Суд не удовлетворил апелляционный протест. Постановление об избрании в отношении Тюркер Алиевой меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено в силе.

Напомним, Сумгайытский городской суд избрал в отношении Тюркер Алиевой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца, приняв во внимание наличие на её иждивении троих малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, которых она воспитывает самостоятельно, а также тот факт, что к уголовной ответственности она привлекается впервые.

Прокуратура, не согласившись с решением суда, подала апелляционный протест, потребовав заключить Тюркер Алиеву под стражу.

Обвиняемая в мошенничестве Тюркер Алиева работала медиатором. Она является дочерью бывшего начальника Главного медицинского управления Министерства обороны Азербайджана генерал-майора Натига Алиева.

Тюркер Алиевой предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере), 32.4 и 313 (подстрекательство к должностному подлогу) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно обвинению, она получила крупную сумму денег под предлогом оказания помощи в оформлении документов на земельный участок.

Тюркер Алиева была задержана в рамках расследования, проводимого прокуратурой по жалобе заместителя председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, генерал-майора запаса Джейхуна Рзаева.

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