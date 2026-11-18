19, 26 и 27 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится праздничное музыкальное представление «Новогодний карнавал с Дедом Морозом».

Как сообщили организаторы, зрителей ждёт яркое интерактивное шоу с участием популярных сказочных и мультипликационных персонажей, музыкальными номерами, танцами, играми и конкурсами.

В центре сюжета — противостояние Деда Мороза и Снегурочки со Злой Королевой, которая намерена сорвать новогоднее торжество. Помочь главным героям спасти праздник и зажечь новогоднюю ёлку предстоит не только сказочным персонажам, но и юным зрителям.

В представлении примут участие Барби и Кен, Тор и Леди Тор, Доктор Стрэндж и Чёрная Вдова, Алиса, Белый Кролик, Чеширский Кот, Соник и Пикачу, а также Эльза, Анна, Олаф, Микки и Минни Маус, Бель и Чудовище, Жасмин и Аладдин.

Организаторы обещают зрителям насыщенную развлекательную программу, красочные костюмы, праздничную атмосферу и возможность стать непосредственными участниками новогоднего приключения.

Представления состоятся 19, 26 и 27 декабря в 12:00 и 15:00.

Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн на платформе iTicket.az.

Дополнительная информация по телефону: +994 12 493 00 63.