В Баку состоится новогоднее шоу с участием любимых сказочных героев - ВИДЕО
19, 26 и 27 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится праздничное музыкальное представление «Новогодний карнавал с Дедом Морозом».
Как сообщили организаторы, зрителей ждёт яркое интерактивное шоу с участием популярных сказочных и мультипликационных персонажей, музыкальными номерами, танцами, играми и конкурсами.
В центре сюжета — противостояние Деда Мороза и Снегурочки со Злой Королевой, которая намерена сорвать новогоднее торжество. Помочь главным героям спасти праздник и зажечь новогоднюю ёлку предстоит не только сказочным персонажам, но и юным зрителям.
В представлении примут участие Барби и Кен, Тор и Леди Тор, Доктор Стрэндж и Чёрная Вдова, Алиса, Белый Кролик, Чеширский Кот, Соник и Пикачу, а также Эльза, Анна, Олаф, Микки и Минни Маус, Бель и Чудовище, Жасмин и Аладдин.
Организаторы обещают зрителям насыщенную развлекательную программу, красочные костюмы, праздничную атмосферу и возможность стать непосредственными участниками новогоднего приключения.
Представления состоятся 19, 26 и 27 декабря в 12:00 и 15:00.
Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн на платформе iTicket.az.
Дополнительная информация по телефону: +994 12 493 00 63.