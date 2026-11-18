Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорён к двум годам и одному месяцу лишения свободы по делу о нарушениях, допущенных на съезде Народно-республиканской партии Турции (CHP). Суд также постановил запретить ему заниматься политической деятельностью.

Как сообщает Haber Global, аналогичный приговор вынесен ещё восьми фигурантам дела.

Согласно обвинению, во время партийного съезда делегатам предлагали деньги, подарки и содействие в трудоустройстве в обмен на их голоса.

Разбирательство касается 38-го съезда CHP, прошедшего в ноябре 2023 года. Тогда председателем партии вместо Кемаля Кылычдароглу был избран Озгюр Озель.

Приговор может быть обжалован. Запрет на политическую деятельность вступит в силу после окончательного утверждения судебного решения.